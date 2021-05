Calciomercato Milan – Altra pista per il post Donnarumma: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma potrebbe andare via a zero. I rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati

Daniele Triolo

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma potrebbe lasciare il Milan nel prossimo calciomercato estivo, la cui sessione inizierà ufficialmente il 1° luglio. Il contratto del numero 99 con il club di Via Aldo Rossi, come noto, scadrà il 30 giugno e, ad oggi, non c'è ancora intesa tra le parti sul prolungamento.

Probabilmente sarà decisivo l'esito di Atalanta-Milan, gara in programma domenica e che deciderà le sorti europee della formazione di Stefano Pioli. In caso di qualificazione in Champions League, sembra più probabile che il portiere, assistito da Mino Raiola, possa firmare un rinnovo di contratto con il Diavolo. Magari anche breve.

Nel caso in cui, invece, il Milan dovesse andare solo in Europa League, Donnarumma potrebbe salutare tutti e decidere di provare una nuova esperienza professionale. Si è detto e scritto tanto su chi sarà il suo possibile erede tra i pali della porta del Milan. Come sappiamo, i rossoneri hanno bloccato Mike Maignan, classe 1995, portiere del Lille in Ligue 1.

Arriverebbe al Milan per 15 milioni di euro qualora Donnarumma andasse via nel calciomercato estivo a parametro zero. Attenzione, però, perché con Maignan corteggiato anche dalla Roma di José Mourinho, non è detto che possa essere lui, alla fine, il prescelto. Quindi, se Donnarumma andasse via, su chi potrebbe puntare il Diavolo?

Paolo Maldini e Frederic Massara non vogliono farsi cogliere impreparati. In questi mesi, hanno sondato il mercato, italiano ed internazionale, alla ricerca di alternative di qualità. Maignan resta sempre la prima scelta, certo, ma, secondo quanto riferito da 'Sky Sports UK', il Milan ha anche effettuato un sondaggio per Dean Henderson del Manchester United.

Classe 1997, l'inglese Henderson punterebbe a diventare il titolare tra i pali della porta dei 'Red Devils' ma il manager norvegese Ole Gunnar Solskjær gli preferisce ancora il più esperto David De Gea. Pertanto, Henderson ha fatto sapere alla dirigenza del Manchester United che vuole restare soltanto in caso diventasse lui il titolare.

Altrimenti, cambierebbe aria. Il Milan, per i colleghi inglesi, avrebbe già effettuato un sondaggio per lui nel corso del mese di febbraio. La dirigenza del club meneghino ha avuto anche la possibilità di vederlo dal vivo nel confronto d'andata degli ottavi di finale di Europa League disputatosi ad 'Old Trafford'.

Che sia Henderson, dunque, alla fine, il sostituto di Donnarumma al Milan nel calciomercato estivo 2021? Perché no! Su di lui, ad ogni modo, c'è tanta concorrenza. Henderson, infatti, piace anche a Chelsea, Tottenham e Borussia Dortmund. La priorità del Diavolo, è bene ricordarlo, è il rinnovo di Gigio. E, in seconda battuta, può esserci Maignan.

Ma le vie del mercato, si sa, sono infinite e, dunque, non scarteremmo a priori la possibilità di vedere Henderson giocare a 'San Siro', da portiere titolare del Milan, nella prossima stagione.