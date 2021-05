Milan-Cagliari, Baiocchini: “Sardi esplosi di gioia al gol di Simy” | News

Le ultime notizie sul Milan. Manuele Baiocchini ha raccontato un aneddoto che riguarda il Cagliari, avversario dei rossoneri questa sera

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini, inviato sul Milan, ha raccontato un aneddoto che riguarda il Cagliari, avversario dei rossoneri questa sera a 'San Siro'. Queste le sue parole. "Il Cagliari era nelle stanze ad aspettare la riunione tecnica e stavano guardando la partita tra Benevento e Crotone. I giocatori, al pareggio di Simy, sono esplosi e hanno festeggiato con grande felicità. Da quello che abbiamo capito, quindi, potrebbero cambiare diverse scelte di formazione per la gara di questa sera avendo cambiato valenza. Potrebbe trovare spazio, quindi, qualche giocatore che ha giocato un po' di meno".