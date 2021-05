Milan-Cagliari, Pioli può superare Allegri ed eguagliare Rocco: i numeri

Stefano Pioli, in caso di vittoria contro il Cagliari, può raggiungere degli ottimi numeri sulla panchina del Milan. Ecco i dettagli

E' superfluo sottolineare l'importanza della gara di questa sera per Milan e Cagliari. I rossoneri, in caso di vittoria, ritornerebbero in Champions League dopo più di 7 anni. I rossoblù, invece, non sono ancora certi della permanenza in Serie A. La matematica arriverebbe in caso di mancata vittoria del Benevento contro il Crotone. All'interno della sfida, però, c'è un'altra curiosità da sottolineare: si tratta di un vero e proprio appuntamento con la storia. Come sottolinea 'Gazzetta.it' Pioli, da allenatore del Milan, in questo momento è a quota 49 vittorie (in tutte le competizioni, contando però anche i successi di coppa ottenuti ai rigori su Rio Ave e Torino). Oggi potrebbe arrivare a 50 su 86 gare in panchina: supererebbe così Allegri a questo punto del percorso (49 su 86), eguaglierebbe Rocco (50) e resterebbe dietro solo a Czeizler (61) e Capello (57). Mauro Icardi al Milan? Un arrivo possibile ad una sola condizione