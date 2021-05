Mercato Milan – Suggestione Icardi: ma solo ad una condizione / News

Le ultime sul mercato del Milan. Attenzione ad un'ipotesi Mauro Icardi in rossonero, ma solo ad una condizione. Le ultime

Non è un mistero che il mercato del Milan passi soprattutto dalla qualificazione in Champions League. L'approdo nella massima competizione europea darebbe nuovamente un certo lustro al club rossonero, che permetterebbe di attirare giocatori di primo livello. Una delle priorità della società per la prossima stagione sembra essere un attaccante: il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic non può bastare per sostenere il peso del reparto offensivo. In più, i tanti infortuni dello svedese hanno dimostrato come la sua tenuta fisica non sia delle migliori. Guai dunque a rimanere scoperti in questo ruolo.