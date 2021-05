Donnarumma e il futuro al Milan: la Champions può sbloccare il rinnovo

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma potrebbe sbloccarsi in caso di qualificazione in Champions League. Ma prima c'è da giocare Milan-Cagliari

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola , si sofferma sul chiacchierato futuro di Gianluigi Donnarumma . Gigio, nonostante la sua giovanissima età, ne ha viste già di tutti i colori con la maglia del Milan: quella di stasera contro il Cagliari sarà la sua presenza numero 250 con il club che lo ha cresciuto. Il suo sogno è stato sempre quello di giocare la Champions League con il Milan: mai come adesso questo sogno potrebbe diventare realtà.

Nel frattempo Donnarumma continua a scalare posizioni tra i grandi della storia del Diavolo. Christian Abbiati (380) e Sebastiano Rossi (330) sono abbastanza lontani, ma il podio è relativamente alla portata. Davanti a lui ci sono Lorenzo Buffon (300) e Nelson Dida (302), attualmente il suo preparatore a Milanello. L'avvicinamento è già straordinario, ancor di più se si considera il tempo impiegato dal classe 1999. Dida ha spalmato le sue presenze in 9 stagioni, Buffon in 11, Rossi in 12, Abbiati addirittura in 15, più del doppio di quelle giocate da Gigio con il Milan. Puntare a superarli è più che possibile, a patto che il suo futuro sia ancora a tinte rossonere.