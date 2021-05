Pioli: “L’Europa è la casa del Milan. Siamo pronti a combattere”

Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha presentato Milan-Cagliari. Un match in cui i rossoneri combatteranno per ritornare a 'casa'

Renato Panno

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Cagliari, ha presentato il match che può rappresentare il raggiungimento dell'obiettivo Champions League. Queste alcune dichiarazioni riportate da 'La Gazzetta dello Sport': "La casa del Milan è l'Europa e la storia del club lo testimonia. Il fatto che il Milan manchi da molto tempo fa salire le aspettative. Dovremo essere molto bravi mentalmente ed è stata una settimana di grande motivazione. Siamo pronti a combattere. Qui mi sono sempre sentito stimato e al posto giusto. C'è senso d'appartenenza e serietà, che sono i miei valori".