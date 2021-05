Serie A, panchine ‘calde’: solo Pioli e Mourinho sicuri del posto

Stefano Pioli, allenatore del Milan e José Mourinho, nuovo tecnico della Roma, sono gli unici due, tra i big, sicuri in vista del 2021-2022

Daniele Triolo

Il sito web di 'Sport Mediaset' ha fatto il punto sulla situazione degli allenatori di Serie A in vista della stagione 2021-2022. Sottolineando come, al momento, soltanto Stefano Pioli, tecnico del Milan e José Mourinho, sulla panchina della Roma dal prossimo 1° luglio, siano gli unici sicuri del posto.

Pioli, infatti, sarà confermato dal Diavolo sia in caso di qualificazione in Champions League (auspicata) sia in caso di quinto posto. Mourinho, al contrario, è appena stato ingaggiato dai giallorossi e sostituirà Paulo Fonseca. Per il resto, è tutto una grande incognita.

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, fresca Campione d'Italia, dovrà parlare con la società: il rischio ridimensionamento per motivi economici è dietro l'angolo, l'addio è possibile. Andrea Pirlo, vista la stagione brutta della Juventus, è più fuori che dentro l'universo bianconero.

L'Atalanta dovrebbe andare avanti con Gian Piero Gasperini, ma non è detto che, in caso di una proposta allettante per l'artefice delle grandi stagioni della 'Dea', i nerazzurri non cambino rotta. A Napoli, comunque vada la stagione, sembra essere terminata l'era di Gennaro Gattuso.

Infine, alla Lazio c'è il caso Simone Inzaghi: fallita la qualificazione Champions, dovrebbe rinnovare per restare nella Capitale. Ma sarà così? Senza dimenticare, per esempio, che in casa Fiorentina andrà via sicuramente Giuseppe Iachini, all'Hellas Verona saluterà Ivan Jurić ed il Sassuolo sta per dire addio a Roberto De Zerbi, che finirà allo Shakhtar Donetsk.