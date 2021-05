Milan-Cagliari: le 10 curiosità sul match di ‘San Siro’ | Serie A News

Le dieci curiosità più interessanti su Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A in programma a 'San Siro' alle ore 20:45

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) Di nuovo in campo per l'ultima partita della stagione a 'San Siro'. Il Milan affronta il Cagliari, reduce da una serie di sei risultati utili consecutivi. Si gioca alle ore 20:45 per la 37^ giornata di Serie A. In attesa del fischio d'inizio, ecco alcune statistiche e curiosità sulla partita.

SCONTRI DIRETTI

1 - Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Cagliari con un punteggio complessivo di 10-0. L'ultima rete dei sardi contro i rossoneri risale al settembre 2018, firmata da João Pedro.

2 - Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Cagliari. L'ultima squadra contro cui i rossoneri hanno registrato più 'clean sheets' di fila nella competizione è il Chievo (sette volte tra il 2011 e il 2016).

3 - Il punteggio più frequente tra Milan e Cagliari in Serie A è il successo per 1-0 dei rossoneri. Esito di 13 precedenti, l'ultimo a gennaio 2017 al Meazza.

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

4 - Il Milan ha vinto tutte le ultime 15 partite interne di Serie A contro il Cagliari. Si tratta della striscia di successi in casa più lunga per i rossoneri contro una singola avversaria nella competizione.

5 - Il Milan ha trovato il gol in tutte le ultime 17 partite casalinghe in Serie A contro il Cagliari. L'ultimo portiere sardo ad aver mantenuto la porta inviolata in casa dei rossoneri nella competizione fu Giorgio Sterchele nel giugno 1997.

STATO DI FORMA

6 - Il Milan è reduce da tre vittorie consecutive in Serie A dopo aver perso le due precedenti. La squadra rossonera non infila quattro vittorie di fila in questo campionato dalle prime quattro giornate.

7 - Il Milan ha messo a referto 72 gol in questa Serie A. Mell'era dei tre punti a vittoria, solo una volta aveva segnato così tanto nelle prime 36 giornate di campionato (80 nel 2005/06).

STATISTICHE GENERALI

8 - Il Milan ha colpito 22 legni in questa Serie A, meno solo del Paris Saint-Germain (23) nei top-5 campionati europei in corso.

FOCUS GIOCATORI

9 - Gianluigi Donnarumma taglierà in questa sfida il traguardo delle 250 presenze con il Milan considerando tutte le competizioni.

10 - Hakan Çalhanoğlu è il giocatore che ha creato più occasioni in questo campionato (95). Il giocatore del Milan che ha fatto meglio in un singolo campionato da quando Opta raccoglie questo dato - nel 2004/05 - è stato Jesús Suso nel 2018/19 (98). Intanto in Spagna sono sicuri: "Maldini ha scelto l'attaccante per il Milan" >>>