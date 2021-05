Milan, Champions a 3 punti. Il club sui social: “#NoiCiCrediamo” (Video)

Battendo stasera il Cagliari a 'San Siro' il Milan si qualificherebbe in Champions League con 90' di anticipo. La carica rossonera sui social

Poco importa che la Juventus abbia battuto l' Inter o che il Napoli abbia espugnato Firenze . Nel caso in cui, stasera, il Milan battesse il Cagliari a 'San Siro', si qualificherebbe matematicamente per la prossima edizione della Champions League .

In casa rossonera, dunque, attenzione e concentrazione sono ai massimi livelli per far sì che ciò accada. Di modo che, così, si possa trasformare Atalanta-Milan, ultima giornata della Serie A 2020-2021, in un passerella di fine stagione anziché in uno scontro vitale.