Serie A – Fiorentina-Napoli 0-2: gli azzurri ‘vedono’ la Champions

Fiorentina-Napoli , 'lunch match' della 37^ giornata di Serie A , è terminata 0-2 per gli azzurri di Gennaro Gattuso . Con questo successo, il Napoli è tornato momentaneamente al terzo posto in classifica. Ha superato di un punto il Milan , che giocherà stasera contro il Cagliari a 'San Siro'. Ma anche la Juventus , che ieri ha battuto 3-2 l'Inter all'Allianz Stadium.

Adesso, vincendo l'ultima gara interna della stagione contro l'Hellas Verona, il Napoli tornerebbe in Champions League. Fiorentina-Napoli è stata decisa dal gol, nella ripresa, di Lorenzo Insigne (56'), che ha ribattuto in rete una respinta del portiere Pietro Terracciano e dall'autore di Lorenzo Venuti (67') su tiro di Piotr Zieliński.