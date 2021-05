Milan-Cagliari, questa la probabile formazione dei rossoblù / News

Ecco la probabile formazione di Leonardo Semplici per Milan-Cagliari: Joao Pedro e Leonardo Pavoletti coppia d'attacco

Una partita che vale una stagione intera per il Milan: in caso di vittoria, i rossoneri conquisterebbero la matematica qualificazione alla Champions League. Un match importante anche per il Cagliari, che avrebbe la matematica certezza di rimanere in Serie A solo in caso di mancata vittoria del Benevento contro il Crotone questo pomeriggio. L'allenatore rossoblù Leonardo Semplici, secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', dovrebbe schierare un 4-3-1-2 con Radja Nainggolan dietro a Joao Pedro e Leonardo Pavoletti. Questa la probabile formazione.