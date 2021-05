Milan-Cagliari, i precedenti delle squadre con Massa | Serie A News

Davide Massa dirigerà, questa sera, Milan-Cagliari a 'San Siro'. Ecco come sono andati i precedenti incontri con i rossoneri e con i rossoblu

Sarà Davide Massa , classe 1981, della sezione A.I.A. di Imperia, ad arbitrare Milan-Cagliari , gara in programma stasera, ore 20:45 , a 'San Siro' e valida per la 37^ giornata di Serie A .

Finora, in carriera, il fischietto ligure ha incrociato il Milan per 13 volte nel suo cammino: lo 'score' è di 5 vittorie rossonere, 5 pareggi e 3 sconfitte . L'ultima volta che Massa ha diretto una gara del Diavolo risale al 3 marzo, Milan-Udinese 1-1 , con pareggio del Milan al 97' su rigore di Franck Kessié.

In carriera, invece, Massa ha incrociato il Cagliari per 10 volte: lo 'score' è di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. L'ultima volta che ha diretto una gara dei rossoblu risale al 26 settembre 2020, Cagliari-Lazio 0-2. Intanto in Spagna sono sicuri: "Maldini ha scelto l'attaccante per il Milan" >>>