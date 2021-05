Milan-Cagliari, la carica di Theo Hernandez sui social

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, è intervenuto sui social per caricarsi in vista dell'importante match contro il Cagliari

Un match che vale una stagione intera. L'importanza della gara contro il Cagliari è vitale per il Milan, che potrebbe qualificarsi in Champions League con una vittoria e affrontare così l'ultima con l'Atalanta in assoluta tranquillità. Theo Hernandez, terzino rossonero, è intervenuto sui social proprio per caricarsi in vista dell''ultima partita in casa della stagione'. Ecco il post. Intanto in Spagna sono sicuri: "Maldini ha scelto l'attaccante per il Milan" >>>