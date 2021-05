Milan-Cagliari, Semplici: “Possiamo dire la nostra a San Siro”

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa del match contro il Milan. Queste le dichiarazioni

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa del match contro il Milan. Queste le dichiarazioni riportate da 'La Gazzetta dello Sport': "Troveremo una squadra che lotta come noi per un traguardo, sarà una battaglia vera ma noi dovremo avere la consapevolezza dei nostri mezzi. Possiamo dire la nostra a San Siro. Vivremo il pomeriggio con serenità senza pensare agli altri risultati. Il destino è nelle nostre mani".