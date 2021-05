Milan-Cagliari, rossoneri con la nuova maglia: le foto dallo spogliatoio

Il Milan indosserà la nuova maglia rossonera nel match di questa sera contro il Cagliari: ecco le foto dallo spogliatoio

Maglia speciale per una serata che potrebbe diventare altrettanto speciale. Il Milan, infatti, per il match di questa sera contro il Cagliari alle 20.45 allo 'Stadio San Siro', indosserà per la prima volta la nuova divisa rossonera. Il club ha pubblicato su Twitter le immagini delle nuove maglie poste all'interno dello spogliatoio rossonero. "La nuova maglia home 2021-2022 attende la squadra", è quanto si legge sull'account del 'Diavolo'. Intanto in Spagna sono sicuri: "Maldini ha scelto l'attaccante per il Milan".