Milan-Cagliari, i precedenti tra le due squadre / Serie A News

Questa sera a San Siro andrà in scena Milan-Cagliari, match valido per la 37^ giornata di Serie A. I rossoneri, in caso di vittoria, potrebbero conquistare un posto in Champions League con una giornata di anticipo. I rossoblù, invece, otterrebbero la salvezza matematica in caso di mancata vittoria nel pomeriggio. Sarà il 78º confronto in Serie A tra Milan e Cagliari: bilancio in favore dei rossoneri con 43 vittorie contro le otto sarde; completano il quadro 26 pareggi.