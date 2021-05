Ibrahimovic, sei settimane di terapia: a metà percorso nuove valutazioni

Zlatan Ibrahimovic dovrà sottoporsi a sei settimane di terapia conservativa dopo l'infortunio al ginocchio. A metà percorso nuove valutazioni

Dopo l'infortunio al ginocchio contro la Juventus, Zlatan Ibrahimovic è stato visitato a Milanello dal professor Volker Musahl, vale a dire il dottore che lo operò nel 2017. Le immagini iniziali avevano fatto pensare al peggio, ma la prognosi dice che lo svedese dovrà sottoporsi ad una terapia di sei settimane per ritornare al top della forma. Secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera', alla terza settimana ci saranno ulteriori valutazioni, in cui si capirà se procedere con questo metodo oppure se sarà necessario un intervento chirurgico.