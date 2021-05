Milan-Cagliari, attacco letale: da 15 anni mai così bene

Si avvicina Milan-Cagliari, trentasettesima giornata del campionato di Serie A, e i rossoneri arrivano con un dato positivo.

Manca pochissimo ormai a Milan-Cagliari, match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. In caso di successo, i rossoneri saranno aritmeticamente qualificati alla prossima Champions League. I sardi, invece, hanno ottenuto la salvezza grazie ai risultati degli altri campi nel corso del pomeriggio. Milan che ha dunque bisogno di tre punti, che proverà a ottenere affidandosi al proprio attacco letale. C'è un dato, infatti, che dimostra come il Milan abbia vissuto una stagione molto positiva: il Milan ha messo a referto 72 gol in questa Serie A: nell'era dei tre punti a vittoria, solo una volta aveva segnato così tanto nelle prime 36 giornate di campionato (80 nel 2005/06). Intanto Maldini ha un'idea in attacco dalla Spagna >>>