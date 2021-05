Milan-Cagliari, Tognazzi: “Champions League, tutto nelle nostre mani”

È un grande tifoso rossonero e come tutti è in grande attesa per Milan-Cagliari, il grande Tognazzi. Ecco le sue parole.

Come suo papà, anche Gianmarco Tognazzi è tifoso rossonero e come tutti starà vivendo in fibrillazione queste ore che mancano a Milan-Cagliari, trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Quella che potrebbe essere quella della qualificazione in Champions League. In caso di successo rossonero, infatti, il Milan sarebbe aritmeticamente dentro. Tognazzi, ai microfoni di Sky, ha parlato della situazione milanista così: "Quando andò via Ibra fu l'ultima volta, oggi Ibra è tornato e, come lui aveva preannunciato, la possibilità di tornare a lottare per la Champions c'è tutta. È nelle nostre mani. Se il Milan fa quello che ha fatto nelle ultime partite, quindi pensare solo alla partita, senza pensare ai risultati degli altri, potrà vincere questa partita".