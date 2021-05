Milan-Cagliari, Di Stefano: “Le ultime sulle scelte di Pioli e Semplici”

Peppe Di Stefano, inviato per 'Sky Sport', ha parlato a poche ore da Milan-Cagliari. Cosa faranno Stefano Pioli e Leonardo Semplici stasera?

Il giornalista sportivo Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport', ha parlato a poche ore da Milan-Cagliari. Queste le sue dichiarazioni. "Il ritorno in Champions League è importantissimo per il Milan. Otto anni sono tanti e si sa quale sia il feeling storico dei rossoneri con l'Europa. L'ultima partita fu quella contro l'Atlético Madrid. La prefazione di questo possibile ritorno l'ha scritto a Torino ma il capitolo più importante lo deve scrivere stasera contro il Cagliari per evitare di arrivare con l'acqua alla gola con l'Atalanta. Il Milan giocherà con il solito 4-2-3-1 mentre qualche dubbio in più per Leonardo Semplici con il ballottaggio tra il 3-4-1-2 e il 3-5-2. Non è un discorso su chi ha più motivazione dell'altro anche se il Milan ha dimostrato di essere in grande forma nelle ultime uscite. Zlatan Ibrahimović questa sera non sarà in campo ma sarà al fianco della squadra in tribuna".