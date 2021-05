Massara a Sky: “Futuro Brahim? Ne parleremo al termine della stagione”

Frederic Massara, dirigente rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A

Sul possibile ingresso in Champions: "Sarebbe la certificazione di un percorso virtuoso. Ritornare in una dimensione europea di massimo livello, ovviamente porterebbe nuove leve positive per crescere ancora. Ci auguriamo veramente di poter centrare l'obiettivo. Il mister è riuscito a far esprimere un gioco entusiasmante, sarebbe un traguardo meritato".