Milan-Cagliari: Donnarumma, l’ultima a San Siro o l’inizio di una nuova era?

Milan-Cagliari potrebbe essere l'ultima partita a San Siro di Gianluigi Donnarumma. Oppure l'inizio di una nuova era. Il punto

Testa, cuore e gambe puntati solo all'obiettivo Champions League. Paolo Maldini, qualche settimana fa, è stato chiaro sulla risoluzione della questione rinnovi. In quel di Milanello si dovrà parlare soltanto della qualificazione all'Europa che conta, poi ci sarà tempo per riflettere su tutto il resto. L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha però sottolineato come Milan-Cagliari di stasera potrebbe essere l'ultima partita a San Siro per Gianluigi Donnarumma. Le parti sono ferme da settimane, con una distanza tra domanda e offerta che ancora rimane sullo sfondo: gli 8 milioni offerti dal Milan vanno a scontrarsi con i 10-12 di Mino Raiola. Inoltre c'è ancora da definire la durata del possibile accordo. Vista l'incertezza la Juventus si è fatta avanti, ma la mancata qualificazione alla Champions League potrebbe essere decisiva. Allo stesso tempo, con i rossoneri tra i primi quattro posti, sarà più semplice per Paolo Maldini e Frederic Massara trattare con Mino Raiola. Dunque la domanda resta: per Gigio sarà l'ultima a San Siro da giocatore del Milan o la prima di un nuovo grande ciclo?