Milan-Cagliari, la probabile formazione rossonera: torna Saelemaekers

Ecco la probabile formazione del Milan in vista del match contro il Cagliari. Solo conferme per Stefano Pioli, torna Alexis Saelemaekers

Una vittoria per raggiungere il tanto agognato posto in Champions League. Il Milan non gioca la massima competizione dal lontano 2014: mai come adesso i rossoneri possono centrare l'obiettivo. Servono tre punti contro un Cagliari non ancora sicuro della permanenza in Serie A; per questo motivo la squadra dovrà dare il massimo per giocarsi l'ultima gara con l'Atalanta con la qualificazione già in tasca. Stefano Pioli, ovviamente, conosce bene l'importanza della partita e manderà in campo la formazione che nelle ultime settimane ha dato più garanzie. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' in porta ci sarà come sempre Gianluigi Donnarumma, difesa con Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo il duo composto da Ismael Bennacer e Franck Kessie, sulla trequarti torna Alexis Saelemaekers dopo il turno di squalifica scontato contro il Torino e prenderà il posto di Samu Castillejo. Gli altri due posti saranno ricoperti da Brahim Diaz e Hakan Calhanoglu. In attacco, a sostituire l'infortunato Zlatan Ibrahimovic, ecco Ante Rebic.