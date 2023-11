Champions League – Milan-BVB, la diretta della partita | LIVE News

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra Milan e Borussia Dortmund

Stasera il Milan, impegnato in casa contro il Borussia Dortmund in Champions League, non dovrà fare calcoli. Il girone è molto equilibrato

Ruben Loftus-Cheek e Olivier Giroud titolari in Milan-Borussia Dortmund di stasera in Champions League a 'San Siro'. Obiettivo vittoria

Jannik Sinner sarà tra gli ospiti a 'San Siro' per Milan-Borussia Dortmund di Champions League questa sera. E in ottima compagnia!

Stasera a 'San Siro' c'è Milan-Borussia Dortmund di Champions League: bisognerà vincere per sperare negli ottavi e in ciò che ne consegue

Alle ore 21:00 c'è Milan-BVB allo stadio di 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'San Siro' di Milano dove stasera, alle ore 21:00, andrà in scena Milan-BVB, partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Restate con noi per il LIVE testuale del match! Nel frattempo, ecco a voi - in tempo reale - tutte le news di avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match contro i tedeschi di Edin Terzic. LEGGI ANCHE: Mercato, assalto al centrocampista più conteso in Europa >>>