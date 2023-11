Milan-BVB, le chiavi della gara di ‘acmilan.com’ | Champions League News

IL CENTROCAMPO, TRA GESTIONE E CREAZIONE — Già a Dortmund il Milan ha dimostrato di sapere gestire i ritmi della partita contro l'arrembante Borussia di Terzić, sempre generoso nella ricerca di una ripartenza offensiva. Chiave fondamentale per gestire i diversi momenti che si presenteranno nel corso dei 90' sarà anche il nostro centrocampo. Che non potrà contare sullo squalificato Musah. A livello di nomi, i profili sembrano essere quelli del trio formato da Loftus-Cheek, Krunić e Reijnders con Pobega - artefice di una buona prova nel weekend di Serie A - e Adli pronti a essere chiamati in causa. È la scelta sulle posizioni che offre maggiori spunti di riflessione. Loftus-Cheek è stato grande protagonista contro il PSG da trequartista. E in questo caso la coppia formata da Krunić e Reijnders si dividerebbe i compiti di regia e interdizione. L'inglese sarebbe però al rientro dal 1', dopo aver saltato la sfida di Lecce e i 30' contro la Fiorentina: per gestire le risorse, quindi, potrebbe giocare in una posizione più da mezzala con la creazione di gioco maggiormente intestata allo stesso Krunić. Ruolo più volte ricoperto da lui in stagione. Parliamo di giocatori duttili, potenzialmente intercambiabili di compiti e posizione nei 90' e con alle spalle due alternative - Adli e Pobega - in grado di portare un contributo importante alla causa rossonera.

IL NOSTRO 12° UOMO — Dal "muro giallo" affrontato all'andata, alla passione rossonera, costante nello scollinare oltre quota 70mila spettatori a San Siro in questa stagione. Nelle grandi notti europee - negli ultimi anni come nella storia del nostro Club - il pubblico sugli spalti si è sempre rivelato il proverbiale dodicesimo uomo. Quello in grado di spingere la squadra in campo oltre gli ostacoli, oltre i suoi limiti. È stato tale, nel recente passato, in serate come Salisburgo, Tottenham, Napoli e - più vicino nel tempo - PSG. Nelle grandi vittorie in Champions del Milan, c'è il pubblico di San Siro. Ed è per questo, partendo dalla storia e arrivando al presente che occorrerà l'apporto delle grandissime occasioni. Per ottenere il massimo della posta in palio e tornare propriamente padroni del nostro destino. LEGGI ANCHE: Milan-BVB, Furlani categorico a poche ore dal match >>>

