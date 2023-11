Milan-BVB, Braida: “La Champions è l’habitat del Diavolo. Camarda …”

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra Milan e Borussia Dortmund

Milan-BVB, Braida: "Senza Leao è tutto più insidioso"

Su Milan-Borussia Dortmund: "Il Milan mi sembra in un buon momento. Domenica aveva diverse defezioni e quando mancano giocatori importanti come Leao, che è indispensabile, diventa tutto più insidioso. Il portoghese ha qualità devastanti ed è importantissimo. Poi a parte tutto, la squadra deve giocare da gruppo per vincere, quella di oggi è una partita fondamentale. La possibilità di passare il turno ce l’hanno tutti. In caso di vittoria sarebbe una bella ipoteca. Altrimenti c’è da soffrire fino all’ultimo".