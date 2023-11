Milan-BVB, Calabria: “Non siamo supereroi, ma persone comuni” | VIDEO

Davide Calabria, capitano rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund di Champions League

Giornata di conferenza stampa, ieri a Milanello, per Davide Calabria, capitano rossonero, alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund, partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Per l'occasione, il numero 2 del Milan ha ricordato - prendendo spunto da una domanda sul giovanissimo Francesco Camarda - come i calciatori, in realtà, siano tutt'altro che star, bensì ragazzi normali che si divertono giocando a calcio per lavoro. Ecco, nel video, le dichiarazioni di Calabria sul tema