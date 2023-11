Milan-Borussia Dortmund, Pioli: “Voglio talento e mentalità di Sinner”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello di Milan-Borussia Dortmund , partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro'.

Una gara che si svolgerà, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, dinanzi agli occhi di Jannik Sinner, che sarà presente allo stadio per sospingere, con il suo tifo per i rossoneri, Davide Calabria e compagni verso una vittoria che sarebbe di cruciale importanza per l'approdo del Diavolo agli ottavi.