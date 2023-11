Calciomercato Milan – Assalto al centrocampista più conteso in Europa

Manca poco più di un mese al calciomercato invernale e il Milan, esattamente com'è accaduto la scorsa estate, ha intenzione di recitare la parte del leone anche in avvio di 2024. La squadra di Stefano Pioli, infatti, per varie motivazioni, necessita di almeno 2-3 rinforzi per poter lottare al meglio su più fronti. I dirigenti rossoneri, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio già sono al lavoro per poter soddisfare le esigenze del tecnico. Si lavorerà seguendo una scala prioritaria di interventi. Vediamola insieme.