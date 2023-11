Milan-Borussia Dortmund, la chiave della gara: sapersi difendere

( fonte: acmilan.com ) Una delle cose più importanti, in una grande competizione sportiva, è la possibilità di essere padroni del proprio destino . Sapere quale è il tuo possibile futuro ottenendo un determinato risultato. È questa la grande posta in palio, per entrambe le squadre, in Milan-Borussia Dortmund . La classifica attuale assegna un leggero vantaggio ai tedeschi, ma lo scenario è chiaro: chi otterrà i tre punti al termine dei 90' dipenderà solo da se stesso nell'ultima giornata del 13 dicembre. Un vero e proprio bivio, quindi, che proviamo a decifrare nel nostro Briefing .

SAPERSI DIFENDERE

Può sembrare un paradosso, in una partita dove le squadre vorranno cercare una vittoria dal peso specifico importantissimo. Non lo è, e ce lo dice il recente passato di rossoneri e gialloneri. La squadra di Pioli è reduce dal primo clean sheet in oltre un mese nell'1-0 alla Fiorentina. E nel caso del Milan l'aspetto difensivo è da tenere d'occhio anche per l'impossibilità, nell'ultimo periodo, di effettuare delle rotazioni. La coppia Tomori-Thiaw sarà alla quinta partita consecutiva da titolare, e questo potrebbe essere un fattore anche nella gestione dei ritmi di una serata che si annuncia di grande intensità. Dall'altra parte ci sarà una squadra che tende a concedere alla propria avversaria. Nonostante le due porte inviolate nel doppio scontro col Newcastle. Il Borussia, infatti, ha subito ben undici gol nelle ultime quattro partite di campionato, e il ritorno alla vittoria contro il Mönchengladbach (4-2) non ha di certo dissipato i dubbi difensivi visti contro Francoforte (3-3), Bayern (0-4) e Stoccarda (1-2). LEGGI ANCHE: Milan-BVB, Furlani categorico a poche ore dal match >>>