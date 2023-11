Milan-Borussia Dortmund, la probabile formazione: c’è Adli | VIDEO

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Borussia Dortmund, 5^ giornata del Gruppo F di Champions League. Il video

Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' Milan-Borussia Dortmund, partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. I rossoneri di Stefano Pioli dovranno vincere per alimentare le proprie chance di approdare alla fase ad eliminazione diretta del torneo. Nella probabile formazione del Diavolo, una sorpresa: gioca Yacine Adli, a centrocampo, e non Rade Krunić. Ecco, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV' come dovrebbero scendere in campo i rossoneri contro il BVB di Edin Terzic