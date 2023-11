Milan-BVB, Pioli: “Sinner, un’ispirazione. Speriamo sia a San Siro” | VIDEO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund: dovrebbe esserci Jannik Sinner

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ieri a Milanello in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund, partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Allo stadio di 'San Siro', stasera per il match, dovrebbe esserci anche Jannik Sinner, fresco vincitore delle ATP Finals di tennis a Torino nonché vincitore della Coppa Davis con l'Italia, noto tifoso rossonero. Pioli, nella sua chiacchierata con i giornalisti, ha parlato anche della sua probabile presenza allo stadio per la gara contro il BVB