Milan-Borussia Dortmund, non solo Sinner a San Siro: ecco chi ci sarà

Jannik Sinner sarà tra gli ospiti a 'San Siro' per Milan-Borussia Dortmund di Champions League questa sera. E in ottima compagnia!

Questa sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Borussia Dortmund , partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 . Tra gli ospiti del club, come già preannunciato nelle scorse ore, ci sarà anche Jannik Sinner , campione di tennis fresco vincitore delle ATP Finals di Torino e fuoriclasse del team Italia a Málaga (Spagna), dove la nostra Nazionale ha riconquistato la Coppa Davis dopo 47 anni di astinenza.

Per Milan-BVB ecco Sinner e non soltanto sugli spalti

Sinner, però, sarà in buona compagnia stasera a 'San Siro' per Milan-Borussia Dortmund. Prevista, infatti, anche la presenza di un altro fenomenale tennista, Matteo Berrettini. Insieme a loro, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ci sarà anche Melissa Satta, showgirl e habitué dello stadio colorato di rossonero, ma anche Luca Daffrè (modello e influencer), AJ Tracy (rapper britannico) e Giovanni Pietro Damian, meglio noto come Sangiovanni, cantante italiano.