Milan-Borussia Dortmund, conta solo vincere. Ma con un pareggio …

Restando a Milan-Borussia Dortmund di oggi: nel caso in cui il Milan vincesse contro il BVB, per la qualificazione al turno successivo potrebbe anche bastare un pareggio in Inghilterra. Molto, però, dipenderà dagli altri risultati. Nel caso in cui Milan e Borussia Dortmund oggi pareggiassero, il verdetto sarebbe rinviato all'ultima giornata, anche se le chance del Diavolo si abbasserebbero.

Ecco lo scenario peggiore in caso di sconfitta — Nel caso in cui, invece, il BVB vincesse in casa del Milan si qualificherebbe già stasera e il Diavolo dovrebbe sperare nell'altro match del Gruppo F. Se PSG-Newcastle finisse con la vittoria dei francesi, Davide Calabria e compagni sarebbero eliminati e Newcastle-Milan, di fatto, servirebbe a decretare quale delle due compagini retrocederebbe in Europa League. LEGGI ANCHE: Stadio, Scudetto e Champions: Milan, le verità di Scaroni >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.