Milan-BVB, Bonan: “Col ritmo imposto con la Fiorentina rischia di perdere”

Il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Bonan, in diretta dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato della gara di Champions League che vedrà il Milan affrontare il Borussia Dortmund, attualmente capolista del girone. Bonan ha esordito: "Il Milan con il PSG secondo me ha cominciato a vincere dal momento in cui la squadra è entrata in campo e ha visto quella cornice di pubblico. Ha vinto proprio con l’entusiasmo e la spinta della gente".