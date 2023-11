Milan-Borussia Dortmund, il match preview di ‘acmilan.com’ | News

"Una partita molto importante - le parole di Pioli nella conferenza stampa della vigilia -, da svolta per il girone. Dovremo giocare in modo attento, voglio vedere una squadra capace di mettere in campo tutto quello che ha, con forza e carattere. L'obiettivo della nostra stagione è di essere competitivi in campionato e in Europa".

QUI BORUSSIA DORTMUND — Il Dortmund si è appena lasciato alle spalle il poker casalingo ai danni del Borussia Mönchengladbach, ritrovando il successo in Bundesliga dopo più di un mese. 4-2 in rimonta: sotto 0-2, i gialloneri hanno pareggiato e sorpassato l'avversario già nel primo tempo (gol di Sabitzer, Füllkrug e Bynoe-Gittens) per poi arrotondare il punteggio nel finale (rete di Malen). I tedeschi occupano il quarto posto, la vetta rimane a -10 di distanza. Indisponibili il difensore Süle e l'attaccante Nmecha, recuperati Haller e Adeyemi, Sabitzer segnalato non al meglio. Il sistema di riferimento del tecnico si basa e baserà sul 4-2-3-1.

"È Champions League - così Terzić -, non ci potremo permettere errori. Conosco la bellezza di San Siro e il suo impatto emotivo. Dovremo essere presenti sin dall'inizio, sappiamo che il Milan cercherà di esaltare i propri tifosi. Il nostro obiettivo non è finire per forza primi, ma abbiamo la possibilità di farlo vincendo e daremo tutto".

I NUMERI PRE-PARTITA —

Il Milan ospiterà il Borussia Dortmund in Champions League per la prima volta dopo la sconfitta nella seconda fase a gironi 2002/03. I rossoneri avevano vinto le passate gare casalinghe contro i gialloneri (4-1 nella Coppa dei Campioni 1957/58, 3-1 nella Coppa UEFA 2001/02).

Il Milan ha perso solo uno degli ultimi sedici incontri a San Siro in competizioni europee contro squadre tedesche (11V, 4N), anche se il ko è arrivato contro il Dortmund (0-1 nella Champions League 2002/03).

Il Borussia Dortmund ha perso quattro delle ultime cinque trasferte contro squadre italiane nelle competizioni europee UEFA (1N).

Stefano Pioli punterà a vincere due match consecutivi in Champions League per la seconda volta da allenatore; ci è già riuscito a febbraio (una serie di tre). Questa sarà la sua 23ª presenza nella competizione.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV — Milan-Borussia Dortmund verrà trasmessa in Italia da Sky Sport, Canale 5 e Mediaset Infinity alle 21.00. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

QUI CHAMPIONS LEAGUE — Quinta giornata del Gruppo F: insieme a Milan-Borussia Dortmund, sempre alle 21.00, al Parco dei Principi di Parigi si giocherà Paris Saint-Germain-Newcastle. Questa la classifica attuale del girone: Borussia Dortmund 7, Paris Saint-Germain 6, Milan 5, Newcastle 4.

ARBITRO — Sarà il rumeno István Kovács a dirigere la sfida di San Siro. 39 anni, in questa edizione della Champions League ha già condotto Newcastle-Paris Saint-Germain e Arsenal-Siviglia. Due i precedenti con il Milan, il più recente è l'andata dei Quarti di finale della scorsa stagione contro il Napoli. A completare la squadra arbitrale i guardalinee Marinescu e Artene più il quarto ufficiale Birsan; van Boekel al VAR, Popa come AVAR. LEGGI ANCHE: Youth League - Le pagelle della nostra redazione di Milan-BVB >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.