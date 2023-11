Youth League – Pagelle Milan-BVB 4-1: Magni e Scotti devastanti

Bakoune: Samuel Bamba è un cliente scomodo: lui si fa sorprendere in avvio dal nativo di Ahlen sul cross che porta all'immediato vantaggio degli ospiti con il colpo di testa di Rijkhoff. Poi, però, si riprende e nel primo tempo centra anche una traversa che grida vendetta con un palombella tanto bella quanto beffarda. Voto 6.

Simić: paga dazio in apertura su Rijkhoff. Poi prende le misure all'olandese e quest'ultimo la palla non la vede più. Sbroglia un altro paio di occasioni potenziali per la squadra di Mike Tullberg. Quando gioca lui, in retroguardia, dietro è quasi impossibile passare. Voto 7.

Nsiala-Makengo: in crescita continua l'ex Nantes. Ispira anche il secondo dei due gol di Filippo Scotti. anche se, ogni tanto, accusa ancora qualche passaggio a vuoto. Come a metà ripresa, quando, con uno sciagurato retropassaggio, mette in difficoltà Andrea Bartoccioni sul sopraggiungere di Ousmane Diallo. Voto 7.

Magni: sostituisce lo squalificato Álex Jiménez e lo fa in maniera pazzesca. Sfodera una bellissima prestazione, fatta di corsa, qualità, quantità. Ci aggiunge un assist, splendido, con un cross a rientrare per il gol del poker rossonero firmato, di testa, da Diego Sia. Instancabile pendolino. Voto 8.

Stalmach: un paio di conclusioni dalla distanza che, probabilmente, avrebbero meritato maggior sorte. Presenza solida a centrocampo, entra nell'azione che porta alla prima rete di Scotti, quella che mette il Milan Primavera per la prima volta con il muso avanti nella partita. Voto 6,5. Dal 68' Sala: entra a partita sostanzialmente chiusa e fa quello che gli chiede il tecnico. Voto 6.

Malaspina: tra Rafael Lubach e Abdoulaye Kamara non sfigura per niente. Non è appariscente, ma è prezioso. Lascia la ribalta a capitan Zeroli in mediana, ma come farebbe il buon Kevin senza il mancino mediano brianzolo? Voto 6.

Zeroli: non ci stancheremo mai di dirlo, almeno finché mister Stefano Pioli non lo porterà in pianta stabile in Prima Squadra: è un giocatore di caratura superiore. Centrocampista di 'stampo europeo', appare pronto al salto. Sfiora una rete sullo 0-1 sul potenziale assist di Magni, realizza quello del momentaneo 1-1 sul suggerimento di Scotti, presenza sempre costante tanto in fase di interdizione quanto in quella propositiva. Voto 7,5. Dall'80' Liberali: è sua l'azione che, per un niente, nel finale, non spedisce in gol Alexander Simmelhack. Voto 6.

Cuenca: talento, classe, giocate di alta classe. Per ora, un po' fini a loro stesse, eccezion fatta per quando provoca un'ammonizione - quella di Nico Adamczyk - o quando, per poco, non infila sotto la traversa di Lisewski una parabola intrigante. I colpi non gli mancano, la continuità ad oggi sì. Voto 6.

Sia: rimpiazza, come 'numero 9', lo squalificato Francesco Camarda e non lo fa rimpiangere minimamente. Segna, di testa, un gran gol al 39' su suggerimento di Magni. Poi, nella ripresa, sulla palla servitagli da Hugo Cuenca, per poco non realizza anche la doppietta personale. Difficile da tenere per i centrali del BVB. Voto 7. Dal 72' Simmelhack: per poco non va in porta per il quinto gol rossonero nel finale: controlla bene la palla, poi questa gli sfugge ... peccato. Voto 6.

Scotti: scheggia impazzita dell'attacco del Milan Primavera. Si iscrive al match al 23' con l'assist per il gol di Zeroli, poi si mette in proprio e va in gol due volte in 8', dal 23' al 31'. Sfrutta, in entrambi i casi, gli errori in fase di impostazione della difesa ospite. Lui, scaltro come una faina, è abile e agile a superare Lisewski con due tentativi (quasi) in fotocopia. Esce nella ripresa dopo essersi anche sbattuto a difendere. Voto 8,5. Dal 68' Bonomi: fa rifiatare l'eroe di giornata, gestisce bene il pallone. Voto 6.

Mister Abate: cinque partite in Youth League, quattro vittorie. Qualificazione con un turno di anticipo, spettacolo in campo, gol a raffica, gioco fluido e automatismi ben riconoscibili. E oggi giocava senza Jiménez e Camarda, giocatori di caratura superiore. L'Abatismo, al 'Vismara' e dintorni, è già realtà. Voto 8. LEGGI ANCHE: Milan-BVB, Furlani categorico a poche ore dal match >>>

