Dove vedere Milan-BVB in tv o diretta streaming: Sky, Mediaset o Prime?

Milan-BVB, dunque, si potrà vedere in tv su 'Sky Sport Uno' (canali 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), su 'Sky Sport HD' (canale 252 del satellite) e su 'Sky Sport 4K', canale 213 del satellite. La partita, quindi, sarà visibile tanto sul satellite quanto sul digitale terrestre per tutti gli abbonati di 'Sky'. Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Ma la gara tra i rossoneri di Stefano Pioli e i tedeschi di Edin Terzic andrà anche in onda in diretta sia su 'Canale 5' (in chiaro per tutti) sia su 'Mediaset Infinity', previa abbonamento a 'Infinity Plus'. In questo caso, c'è anche l'opzione 'Diretta Champions' in contemporanea con tutte le altre partite in programma allo stesso orario. Telecronaca, qui, invece affidata a Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

Ecco dove seguire invece Milan-BVB su internet in streaming — Milan-Borussia Dortmund, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità. Gli abbonati 'Sky', infatti, potranno usufruire del servizio 'Sky GO' per personal computer, notebook, dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Va sottoscritto un abbonamento a parte, invece, per vedere il match in streaming su 'NOW'.

Per quanto concerne, invece, 'Mediaset', sarà possibile vedere Milan-BVB in diretta in streaming tanto sull'app di 'Mediaset Infinity' (per gli abbonati a 'Infinity Plus') quanto sul sito web sportmediaset.it sui medesimi device di cui sopra. LEGGI ANCHE: Mercato, assalto al centrocampista più conteso in Europa >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.