Milan-BVB, Scaroni: “Mercato? Furlani è molto attento. Su Ibrahimovic…”

Paolo Scaroni, dirigente rossonero, ha parlato a ' Mediaset ' prima di Milan-Borussia Dortmund , partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Quanto conta essere agli ottavi di finale: "Conta entrare in Champions, poi passare agli ottavi, ai quarti e magari vincere. Io sono ancora in ansia, mi danno ansia tutte le partite, ma queste in modo particolare".