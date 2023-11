Milan-Borussia Dortmund: Diavolo all’attacco, in gioco c’è il futuro

Milan-Borussia Dortmund a 'San Siro' davanti a Sinner — I 9,6 milioni di euro che elargisce la UEFA per l'accesso agli ottavi, infatti, aiuterebbero - secondo il quotidiano sportivo nazionale - il calciomercato di gennaio 2024, dove il Milan dovrà potenziarsi per colmare le lacune della rosa. Dando dunque profondità all'organico di modo che il Diavolo possa restare competitivo su più fronti, in Italia e in Europa, fino al termine di questa stagione.

In Milan-Borussia Dortmund, i rossoneri sono 'condannati' a fare la partita perfetta, come quella fatta tre settimane fa, sempre a 'San Siro', contro il PSG. Con un Rafael Leão in meno, però, e non è mica poco. Tornerà Ruben Loftus-Cheek a centrocampo con Yacine Adli titolare. Ci sarà Olivier Giroud (che è squalificato in campionato) in attacco, giocheranno sugli esterni Samuel Chukwueze e Christian Pulisic.

Servirà la gara perfetta da parte di tutti. E la spinta dei tifosi — Pioli crede nelle qualità del nigeriano e non vede l'ora che riesca a sbloccarsi. Servirà, però, anche il miglior Theo Hernández, così come una prestazione di livello da parte di tutto il gruppo rossonero. Nonché l'apporto dei tifosi. Pioli, in conferenza stampa, ha chiamato a raccolta i tifosi del Diavolo - apparsi un po' 'spenti' contro la Fiorentina, in campionato - dicendo come sanno essere di gran lunga più caldi e coinvolgenti del Muro Giallo di Dortmund.

Stasera, quindi, servirà che tutti forniscano una prova di alto profilo. Non è più ammesso, come in Milan-Newcastle 0-0, esordio di questo girone, tirare 25 volte senza fare gol. Il Diavolo dovrà essere cinico e spietato, dinanzi a Marco Reus e compagni, per far volare Sinner e tutti i tifosi verso gli ottavi di Champions. LEGGI ANCHE: Mercato, assalto al centrocampista più conteso in Europa >>>

