Milan-Borussia Dortmund, le probabili formazioni: sorpresa, gioca Adli

Milan-Borussia Dortmund, così in campo a 'San Siro'?

QUI MILAN - Stefano Pioli, tecnico rossonero, deve far fronte a tante assenze importanti. In difesa non ha alternative ai titolari, in attacco deve rinunciare a Rafael Leão e Noah Okafor, infortunati. Le buone notizie per il Diavolo arrivano dal recupero di Ruben Loftus-Cheek, in campo dal 1' rispetto all'ultima gara di campionato e di Olivier Giroud, che torna al centro dell'attacco mentre non può giocare in Serie A causa squalifica. In mediana ballottaggio tra Yacine Adli e Rade Krunić: favorito il francese.