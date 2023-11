Milan-Borussia Dortmund, ecco Cardinale: Champions, poi stadio e Ibra

Ma Cardinale non tornerà a Milano soltanto per seguire Stefano Pioli e i suoi ragazzi da vicino in Milan-Borussia Dortmund di stasera. L'imprenditore statunitense di origini italiane, infatti, segue da vicino anche il dossier della costruzione del nuovo stadio, con il Milan che ha deciso di realizzarlo a San Donato Milanese. L'idea è arrivare, entro fine anno, al via libera per poi andare avanti con il progetto. Nel frattempo, nel Comune esaminano la documentazione inviata dal club rossonero a tal proposito.

Stadio e Ibra negli impegni del patron del club rossonero — Poi c'è la questione Zlatan Ibrahimović da affrontare. Ibra ha visto Cardinale a Milano prima di Milan-PSG e, forse, ha rivelato 'La Gazzetta dello Sport', anche negli Stati Uniti d'America durante la pausa del campionato. Il feeling tra i due è cresciuto in questi mesi, è solido, lavoreranno insieme. L'annuncio di un rientro di Zlatan, però, nelle 'cose di casa Milan', sebbene sia nell'aria, non è atteso nelle prossime 24 ore. Intanto, però, lo svedese potrebbe esserci stasera a 'San Siro' per Milan-BVB. LEGGI ANCHE: Stadio, Scudetto e Champions: Milan, le verità di Scaroni >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.