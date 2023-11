Milan-BVB, la Curva Sud dà istruzioni per la coreografia e Leao gradisce

Leao, però, resta sempre accanto ai suoi compagni e al mondo Milan. Anche quando non gioca. Era vicino la panchina, sabato sera, in occasione di Milan-Fiorentina di campionato e sarà allo stadio anche per Milan-BVB di stasera. Intanto, il nativo di Almada 'studia' quella che dovrebbe essere la coreografia dei tifosi rossoneri per la sfida alla squadra di Edin Terzic.

Lo fa sui social. La Curva Sud Milano, cuore del tifo per il Diavolo, ha infatti diffuso sul suo account ufficiale su 'Instagram' un volantino con le istruzioni, per i tifosi che si recheranno allo stadio, da seguire per la perfetta realizzazione della coreografia preparata in questi giorni.

E Leao, ricondividendo sul suo account ufficiale di 'Twitter' il post trovato in rete, lo ha 'accompagnato' con due cuori rossoneri. Segno di evidente approvazione per quanto ideato dai tifosi della Curva Sud. Ovvero, una coreografia dove naturalmente i colori societari la faranno da padrone e dove è severamente vietato prendere in mano i cellulari, per una perfetta riuscita dell'opera. LEGGI ANCHE: Stadio, Scudetto e Champions: Milan, le verità di Scaroni >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.