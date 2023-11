Milan-BVB, Pioli: “Muro Giallo? Non conoscono i nostri tifosi” | VIDEO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund di Champions League anche del tifo

Giornata di conferenza stampa, ieri, a Milanello, per il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund, partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Il Diavolo deve vincere per sperare negli ottavi e dovrà farlo davanti ai propri tifosi che, sabato in campionato, contro la Fiorentina, sono sembrati un po' 'spenti'. L'allenatore ha chiamato a raccolta, però, il tifo del Milan in un preciso passaggio della conferenza. Eccolo nel video