Milan-BVB, Calabria: “Giocare contro i migliori aiuta a crescere” | VIDEO

Davide Calabria, capitano rossonero, ha parlato ieri in conferenza stampa a Milanello di Milan-Borussia Dortmund di Champions League

Ieri pomeriggio, a Milanello, il capitano rossonero, Davide Calabria, è intervenuto in conferenza stampa con il tecnico Stefano Pioli per presentare Milan-Borussia Dortmund, partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Stasera, a 'San Siro', per il Diavolo non dovrà esserci nient'altro che l'obiettivo di vincere. Calabria ha spiegato come giocare queste gare in Europa, contro i migliori giocatori al mondo, aiuti l'intero gruppo a crescere. Ecco, nel video, le sue dichiarazioni