Milan-Borussia Dortmund, i precedenti in Champions League a ‘San Siro’

Milan-Borussia Dortmund, i precedenti in Champions a Milano

Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan ospiterà il Borussia Dortmund in Champions League a 'San Siro' solamente per la terza volta nella storia. Nell’ultima occasione vinsero i tedeschi (0-1) nella seconda fase a gironi del torneo. Era il 18 marzo 2003, più di venti anni fa. Decise un gol dell'attaccante ceco Jan Koller.