Milan-BvB, la time machine di ‘acmilan.com’ | Champions League News

(fonte: acmilan.com) Penultimo turno del Girone F di UEFA Champions League, a San Siro arriva il Borussia Dortmund e sarà un crocevia di assoluta importanza per i rossoneri. Lo 0-0 dell'andata è stato il settimo precedente tra le due squadre, che in campo europeo hanno dato vita a sfide entusiasmanti. Lo fu, per esempio, il doppio confronto nella Coppa UEFA 2001/02, che vide il passaggio dei gialloneri in Finale ma che ci regalò una sfida di ritorno da cuori forti con un grande protagonista: Sérgio Cláudio dos Santos, per i rossoneri Serginho. Proviamo a riviverla nel nostro Time Machine.