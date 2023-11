Milan-BVB, Amoroso: “Peserà l’assenza di Leao. Giroud è una sicurezza”

Marcio Amoroso, doppio ex della partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni a poche ore dal match Milan-Borussia Dortmund di Champions League

Marcio Amoroso, doppio ex della partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'gazzetta.it' in vista del match di questa sera alle ore 21:00 tra Milan e Borussia Dortmund, valida per la 5^ giornata di Champions League. Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.