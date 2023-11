Milan-Borussia Dortmund, Pioli sorride: tornano Loftus-Cheek e Giroud

La fisicità di RLC servirà tantissimo alla squadra di Pioli. Sia per spaccare la manovra avversaria sia per costruire quella milanista. Dopo Milan-PSG, Loftus-Cheek ha saltato la partita di Lecce ed è tornato a giocare soltanto nel finale di partita sabato contro la Fiorentina. Non sarà, logicamente, al 100% ma con Yunus Musah squalificato toccherà a lui trascinare il gruppo.

Ieri il francese premiato per le 100 presenze in rossonero — Giroud non poteva mancare in questo Milan-Borussia Dortmund: un grande appuntamento, in Champions, che lo vedrà nuovamente titolare dopo aver saltato la gara contro i viola in Serie A per squalifica. Il fatto positivo? Sarà fresco e pimpante per sfidare il BVB di Edin Terzic e, magari, sigillare un successo con uno o più gol. Premiato ieri a Milanello per le 100 presenze con il Diavolo, ha segnato già 40 gol e punta obiettivi più importanti.

Come, per esempio, vincere altro con il Milan già in questa stagione e apporre la firma sul rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025. Mancheranno, nella fila rossonere, pedine importanti come Pierre Kalulu, Simon Kjær, Rafael Leão e Noah Okafor. Ma con Loftus-Cheek e Giroud, questo Milan non deve temere niente e nessuno, né in Italia né in Europa. L'obiettivo ottavi di finale è ancora possibile. LEGGI ANCHE: Stadio, Scudetto e Champions: Milan, le verità di Scaroni >>>

