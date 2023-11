Milan-Borussia Dortmund, Pioli: “La partita della svolta in Champions”

In Milan-Borussia Dortmund, come noto, mancherà la stella dei rossoneri, l'infortunato Rafael Leão, ma Pioli non ha intenzione di considerarlo un alibi. «È la partita della svolta in Champions League, l’obiettivo è di andare più avanti possibile in Europa», ha dichiarato Pioli senza indugio.

«Il riferimento è la partita contro il PSG: siamo andati sotto ma siamo rimasti squadra fino alla fine. Occorreranno forza, carattere e volontà di essere squadra come quella sera, poi sarà una partita diversa perché il Borussia Dortmund ha caratteristiche differenti», ha spiegato il tecnico di Parma. «Conosciamo bene i nostri avversari, una squadra forte che può creare difficoltà ma anche subirle. Dovremo giocare in modo attento per tutti i 95 minuti».

In Milan-Fiorentina di campionato lo stadio di 'San Siro' non è stato 'caldo' come al solito. Per la sfida al BVB di Edin Terzic, però, Pioli si augura di (ri)vedere il solito tifo rossonero. «A Dortmund affrontavamo il muro giallo, ma il Borussia non conosce il 'San Siro' della Champions. In passato ci hanno aiutato a raggiungere vette altissime, sono sicuro che saranno con noi anche contro i tedeschi».

'San Siro' sold out, prevista una grande coreografia dei tifosi — E, in effetti, per Milan-Borussia Dortmund si preannuncia un 'San Siro' sold out in Champions League, come sempre. Oltre che una grande coreografia della tifoseria per l'ultima partita interna in Champions del 2023. Servirà, pertanto, una grande prova di tutti per avere la meglio sui gialloneri. A cominciare da Theo Hernández, match-winner (su rigore) di Milan-Fiorentina, finito nel mirino della critica dei tifosi per alcune prestazioni non al top.

«Succede a tutti di essere criticati quando non si vince da tante partite. Lui ha le qualità per far sempre delle grandi partite - ha chiosato Pioli su Theo alla vigilia di Milan-BVB -. Rispetto alla posizione in campo: i nostri giocatori sono molto bravi a occupare le posizioni giuste. Theo è andato in mezzo al campo a prendersi il rigore e a servire un grande assist per Luka Jović», in riferimento alla recente gara contro i viola. LEGGI ANCHE: Mercato, assalto al centrocampista più conteso in Europa >>>

